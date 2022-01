Quirinale: oggi terza giornata di voto per i 1009 grandi elettori. Spunta la carta Casellati del Centrodestra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa giornata di mercoledì 26 gennaio è pronta a partire dalle ore 11, alla terza tornata di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo il settennato di Sergio Mattarella. I 1009 grandi elettori torneranno nell'Aula di Montecitorio e nel Drive-In allestito per gli elettori positivi al Covid. Ieri, nella seconda votazione c'era stat ancora una fumata nera Fumata nera anche al secondo scrutinio alla Camera per l'elezione del presi- dente della Repubblica. Il quorum richiesto è dei due terzi, pari a 673 voti. 527 le schede bianche, 38 le nulle. 976 i votanti, nessun astenuto, 125 i voti dispersi. Non è stato dunque raggiunto il quorum. I più votati l'ex magistrato Maddalena e Mattarella, entrambi con 39 voti.I partiti questa mattina tenteranno ancora di trovare un punto di convergenza anche se ieri la rosa di tre candidati del Centrodestra: Nordio, Moratti e Pera, erano stati bocciati dal Pd e M5S e Italia Viva tanto da spingere il leader della Lega, Salvini a risentire i suoi alleati Meloni e Tajani a pensare ancora ad una alternativa per tentare una maggiore condivisione da parte sopratutto del M5S. E infatti potrebbe essere ufficializzato il nome di Elisabetta Casellati, l'attuale presidente del Senato. - (PRIMAPRESS)