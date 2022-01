Quirinale: oggi seconda giornata di voto (ore 15). L’incognita Draghi al Colle agita i partiti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la fumata nera dei risultati del primo scrutinio di ieri per la elezione del Presidente della Repubbica, oggi 25 gennaio si torna nell'aula di Montecitorio per la seconda tornata di voto con il Presidente della Camera, Roberto Fico che aprirà alle 15 le procedure che avverranno in ordine alfabetico. I 1009 grandi elettori torneranno nei catafalchi predisposti in Aula ma anche nel Drive-In allestito nel parcheggio di Piazza Montecitorio per gli elettori positivi al Covid. I risultati di ieri erano piuttosto scontati e le 672 schede bianche, non hanno permesso di raggiungere il quorum che dovrà essere dei due terzi e quindi di 673 voti. Questa mattina ci sarà ancora un giro di consultazioni tra i partiti che dovranno chiarire il nuovo scenario che si è venuto a creare ieri pomeriggio quando il premier Draghi ha deciso di incontrare i leader della maggioranza offrendo la sensazione di voler mettere la faccia alla sua candidatura. Una candidatura indiscussa sotto il profilo ma ritenuta da diverse parti inopportuna in questo momento in cui il suo ruolo risulta molto più efficace nella tenuta della maggioranza e nell'obiettivo di realizzare tutti i processi del PNRR.

il calendario della votazione dunque continua oggi alle 15, mentre da domani 26 gennaio in poi si comincerà ogni mattina alle 11. Si è deciso già da tempo di procedere con una votazione al giorno, visto che per via delle misure di prevenzione sanitaria causa Covid le tempistiche del voto si allungano ulteriormente. Secondo le stime ci dovrebbero volere circa sei ore per ogni votazione, perciò oggi ii risultati arriveranno ancora intorno alle 21, da mercoledì in poi, invece, verso le 17. - (PRIMAPRESS)