Quirinale: oggi quinta giornata di consultazioni e voto ma i nomi in campo restano sempre gli stessi. Richiesta di salire a due votazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre questa mattina 28 gennaio, la quinta giornata di consultazioni e di voto per l'elezione del Colle. Si riuniscono stamane le coalizioni di centrodestra e centrosinistra in vista del quinto scrutinio, previsto alle 11, per l'elezione del presidente della Repubblica. Un voto considerato una roulette russa, poiché mette in ballo Draghi, il governo e possibili elezioni. Nel vertice di ieri sera, il centrode- stra ha deciso che voterà uno dei nomi già noti:Moratti, Nordio, Pera. Ma, c'è anche l'opzione Casellati, considerata anzi in pole position anche se sul nome della seconda carica dello Stato c'è più di una contrarietà di forma "costituzionale". Non è ovviamente sparito il nome di Draghi che da una parte di sinistra sarebbe la soluzione migliore respinta dal Centrodestra per non correre il pericolo di affondare il Governo e perdere mesi per ricostruirlo mentre ci sono in attesa le procedure del PNRR. Un muro contro muro: la coalizione di centrosinistra potrebbe decidere di lasciare l'Aula e non sarebbe un bel segnale. Intanto c'è la richiesta, sollecitata dal segretario del Pd Letta, di portare a due o anche atre le votazioni per ridurre i tempi. - (PRIMAPRESS)