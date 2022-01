Quirinale: le reazioni dei leader politici dopo la rinuncia di Berlusconi ma si raffredda anche la candidatura di Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la rinuncia alla candidatura presidenziale di Silvio Berlusconi, affidata in serata ad un comunicato inviato da Arcore, si sono alternate le dichiarazioni dei leader e rappresentanti politici ad iniziare da Meloni che ha chiarito che al vertice del Centrodestra non sono stati fatti né nomi né veti "Durante la riunione non sono state formulate da alcuno specifiche proposte di candidatura, né tantomeno sono stati posti veti di alcun genere". Lo si legge in una nota di Fratelli d'Italia a smentita dell'indiscrezione secondo cui Giorgia Meloni avrebbe posto un veto sull'elezione di Draghi al Colle. "Durante la riunione Fratelli d'Italia ha insistito affinché fosse chiaro che non auspica in alcun modo che la legislatura prosegua", afferma la nota. FdI sostiene la "necessità che il centro-destra esprima una o più candidature".

Dal Pd arriva la dichiarazione di Letta: "Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all'interno del centrodestra tutto è chiaro. Ora ci vuole un accordo su un nome condiviso e un patto di legislatura". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter. "Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall' inizio". Scrive Letta.

Per Giuseppe Conte si apre ora un "serio" confronto dopo la rinuncia di Berlusconi: "Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro faccia- mo un passo avanti e cominciamo un se- rio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa". Lo scrive su Twitter il presi- dente del M5S, Giuseppe Conte. Conte domani vedrà nuovamente il segretarsiò del Pd Enrico Letta e il ministro della Salute di Leu Roberto Speranza. - (PRIMAPRESS)