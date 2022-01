Quirinale: ipotesi di ottava votazione nel segno della convergenza su un Mattarella bis

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ottava votazione per l'elezione al Colle dovrebbe potrebbe esprime una maggioranza sul nome del presidente uscente Sergio Mattarella. Poche ore fa c'è stato un colloquio tra il premier Draghi e lo stesso Mattarella. È intuibile che l'oggetto della conversazione si è basata su una richiesta di mandato bis. La soluzione più ovvia per mettere fine allo stillicidio di nomi e di strategie senza senso per arrivare ad un nome condiviso nell'obiettivo di non alterare gli equilibri di una fragile maggioranza almeno fino alle prossime elezioni politiche per ristabilire le posizioni di forza in campo della politica. Alle 16,30 partirà la nuova votazione per i 1009 grandi elettori e questa volta potrebbe essere quella conclusiva almeno a giudicare dagli incontri di queste ore che vedono aumentare il consenso per il ritorno di Mattarella. - (PRIMAPRESS)