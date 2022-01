Quirinale: in corso il vertice di Centrodestra a Montecitorio. Salvini insiste: "Draghi prezioso al governo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - In attesa di aprire le procedure di voto per la quarta giornata dell'elezione del nuovo Capo dello Stato, dopo la fumata nera di ieri, sono iniziate già le consultazioni in vertice di centrodestra negli uffici della Lega a Montecitorio. "Continuiamo a fare proposte di livello anche perchè a sinistra un nome ancora non l'ho sentito", ha detto il leader Lega, Salvini.Draghi? E' "prezioso alla guida del governo",ha detto."Respingiamo al mittente l'affermazione di una sconfitta del centrodestra. Anche un candidato di centrosinistra è ipotesi tramontata", ha detto Tajani (FI). Il totopresidente si arricchisce di diversi nomi ma anche spesi con leggerezza. Oggi il quorum per eleggere il Presidente della Repubblica si è abbassato a 505 voti ma che sembrano ancora distanti da una convergenza possibile. E saranno proprio queste ore a verificare se si è fatto un passo avanti. - (PRIMAPRESS)