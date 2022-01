Quirinale: il Centrodestra candida Casellati senza se e senza ma. Salvini: “Sarà un presidente donna di alto livello”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa di Matteo Salvini conferma la candidatura di Elisabetta Alberti Casellati, l'attuale presidente del Senato, la seconda carica dello

Stato: "Non ci puó essere di meglio perchè si tratta di una donna dall'alto standing e perché sarebbe la prima donna Capo dello Stato. E per noi sarebbe motivo di grande soddisfazione". Salvini fa, dunque, leva su un sentiment diffuso nel paese che sarebbe arrivato il tempo di una donna di valore a rappresentare il Paese. Salvini descrive la preparazione giuridica di Casellati che rappresenterebbe la giusta garanzia per un mandato presidenziale. "La sinistra per ora ci ha detto solo no. se la sinistra ha una proposta migliore parliamone ma basta fughe".

In conferenza stampa l'esponente di Centrodestra si è presentato con due rappresentanti donne del Parlamento per rafforzare il concetto della scelta "rosa" del nuovo corso della Repubblica Italiana. Una mossa per cercare di mettere all'angolo il Pd su uno dei temi bandiera della sinistra. - (PRIMAPRESS)