Quirinale: i senatori di FdI non votano. Respinta la richiesta di due votazioni giornaliere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per le elezioni del Quirinale si andrà avanti con uno scrutinio al giorno. Il questore della Camera Fontana ha respinto la richiesta, giunta da più parti, di svolgere oggi due votazioni anziché la sola terza in corso. Il calendario degli scrutini per eleggere il presidente della Repubblica mantiene la cadenza di uno scrutinio al giorno. Intanto mentre procede la votazione odierna i grandi elettori di Fratelli d'Italia non si sono presentati all'urna. - (PRIMAPRESS)