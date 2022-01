Quirinale: gli incontri di oggi in attesa dei nomi candidabili dagli schieramenti politici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica sia tutta in salita lo si capisce dai vertici fissati nel pomeriggio mentre il Presidente della Camera Roberto Fico, darà il via alle 15 alla seconda votazione dopo la fumata nera di ieri. Infatti allo stesso orario è fiassato un incontro tra Pd, M5S e Leu presso il gruppo Dem della Camera. Il Centrodestra, invece, ha già fissato per le 16.30 una conferenza stampa in cui presenterà la sua rosa di nomi candidabili per il Colle. - (PRIMAPRESS)