Quirinale: domani inizio operazioni di voto ma non c’è ancora la candidatura dell’unità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi per la corsa alla presidenza del Quirinale si sono intensificati i contatti tra i partiti nel tentativo di trovare quel nome condiviso nel segno dell'unità nazionale. Nella bulimia di informazioni questa mattina il segretario del Pd, Letta ha dovuto precisare che non c'era stata nessuna proposta di intesa su un nome durante l'incontro con la Lega: "Leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Con i quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto,concorderemo nomi e proposte". Così il segretario dem, Enrico Letta, con un Twitter, poco prima del vertice di sinistra appena terminato in mattinata, con Conte (M5S) e Speranza (Leu), mentre tra poco ci sarà un altro incontro tra Letta e Renzi. Stessi appuntamenti oggi per Lega, FdI e FI. Intanto lo stress di questi giorni ha consigliato a Silvio Berlusconi di prendersi una giornata per un check all'ospedale San Raffaele. Domani alle 15 inizieranno le operazioni di voto per i grandi elettori divisi in gruppi di 50. - (PRIMAPRESS)