Quirinale: dal Centrosinistra arriva la bocciatura ai tre nomi presentati da Salvini&Co

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il lungo vertice del Centrosinistra, terminato con lo spoglio in corso della seconda votazione per il Quirinale, non ha fatto nomi ma ha respinto la rosa dei candidati che erano stati proposti nel pomeriggio dal Centrodestra. "Pur rispettando la proposta del Centrodestra ed il profilo dei candidati - si legge in un comunicato congiunto di Pd-M5S-Leu - non riteniamo che su quei nomi si possa basare una larga condivisione. Occorre una presenza super partes". - (PRIMAPRESS)