Question time, Draghi: “Tamponi per rifugiati e l’inderogabilità di nuove infrastrutture per l’energia”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "C'è una crisi umanitaria senza precedenti". Lo ha detto il premier Draghi, al question time sulla situazione in Ucraina. 23.872 gli ucraini arrivati in Italia da inizio guerra,oltre il 90% dei profughi sono donne e bambini. E il flusso "è destinato ad aumentare", ha aggiunto ringraziando chi si è "mobilitato spontanemante per sostenere la popolazione ucraina". L'Europa ha mostrato una "unità di intenti" che è "indispensabile mantenere" "L'Italia farà la sua parte fino in fondo". Grazie alle forze politiche". Ma nell'aula è risultata centrale la preoccupazione per l'approvvigionamento energetico. "Noi dobbiamo guardare alle tecnologie innovative e a nuova ricerca". - (PRIMAPRESS)