Quarantena per una classe a Taranto: Balzanelli (Sis 118): "Sentinella d'allarme. Non basta la mascherina"

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Diciannove alunni positivi in una sola classe di una scuola di Taranto e nei giorni scorsi è scattata la quarantena per tutti. Il fatto, ripreso dai media locali, ha spinto il presidente nazionale del Sis 118, Mario Balzanelli, a risollevare la questione circa le misure di protezione in ambito scolastico. “Quello della quasi totalità della classe risultata positiva dopo che solo uno di loro inizialmente era stato trovato positivo - ha detto Balzanelli- è un segnale di allarme importante, da interpretarsi, a livello nazionale, quale evento sentinella, quindi evento di particolare gravità potenzialmente evitabile”. L’osservazione di Balzanelli arriva proprio mentre il consiglio dei Ministri dovrà varare il nuovo Dpcm per il contenimento del coronavirus ma che al momento non sembra avere particolari indicazioni oltre quelle già in corso per l’attività scolastica. Il vertice del 118 che di recente aveva pubblicato delle linee guida pratiche da osservare in casa come in classe per evitare contagi, insiste ancora sull’attenzione che dovrà essere dedicata alle “tre porte d’ingresso” del virus: occhi, naso e bocca e di qui la sollecitazione ad utilizzare in aggiunta alla mascherina anche la visiera in plexiglass per evitare inavvertiti strofinamenti degli occhi con le mani non igienizzate dei ragazzi in aula o gocce disperse nell'aria. - (PRIMAPRESS)