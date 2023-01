Qatargate: Antonio Panzeri diventa la gola profonda dell’inchiesta. L’accelerazione con l’arrivo della figlia nel carcere belga

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Il prossimo arrivo in carcere in Belgio di Silvia Panzeri, la figlia dell'ex eurodeputato Antonio, ha accelerato la decisione di quest'ultimo di collaborare con i magistrati che indagano nel caso di corruzione del cosiddetto Qatargate. Antonio Panzeri si pente e ha deciso di collaborare con giudici. L'ex eurodeputato del Pd e poi Art.1, Antonio Panzeri, si è pentito e ha fir- mato un accordo con la Procura federale belga". L'accordo prevede "la reclusione, la multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, stimati attual- mente in un milione di euro".Ha firmato la cosiddetta "legge sui pentiti".Lo ha reso noto la stessa Procura belga. "Si tratta di un impegno a rendere di- chiarazioni sostanziali,rilevatrici, sincere,complete circa la partecipazio- ne di terzi".Nel Qatargate,"è imputato" anche "di riciclaggio e corruzione". Ma chi deve temere ora della gola profonda Panzeri? Quali altre teste di eurodeputati potrebbero essere coinvolti? Nelle prossime ore un nuovo interrogatorio di Panzeri. - (PRIMAPRESS)