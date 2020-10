Puglia: da domani tutte le scuole chiuse sino al 24 novembre. Sono 417 gli studenti positivi

(PRIMAPRESS) - BARI - Da domani 30 ottobre il governatore della Puglia, Emiliano, chiude fino al 24 novembre 2020, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Didattica solo on line. In presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dal ciclo didattico), e gli alunni con bisogni educativi speciali,si legge. "Sono almeno 286 le scuole pugliesi toccate da casi Covid in un solo mese d'apertura-spiega Emiliano-almeno 417 gli studenti risultati positivi e 151 i casi tra docenti e personale scolastico". - (PRIMAPRESS)