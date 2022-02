Pubblicità tabacchi: in Svizzera aperto oggi il referendum per impedire le campagne. Contrario il governo e Philip Morris

(PRIMAPRESS) - SVIZZERA - Al via i referendum in Svizzera per decidere se vietare la pubblicità del tabacco e tutti i test sugli animali. Le urne si sono aperte alle 10 di questa mattina ma la maggior parte delle persone hanno già effettuato il voto per posta. I sondaggi ritengono probabile che vinca la scelta di vietare la pubblicità dei tabacchi, anche se governo e Philip Morris International, che ha contribuito a finanziare la campagna per il No, sono contrari al divieto. Poche chances, invece, per la vittoria del Sì allo stop degli esperimenti sugli animali. - (PRIMAPRESS)