Pubblica Amministrazione: protesta dei lavoratori per il rinnovo del contratto. Dadone ha convocato per domani i sindacati

E' ancora in corso la protesta dei lavoratori della pubblica amministrazione che hanno scioperato per il rinnovo del contratto, scaduto a fine 2018, per un piano di assunzioni e più sicurezza. Nella scuola sciopera solo chi è impegnato nei nidi e nelle materne. Negli altri comparti (sanità,Enti locali,servizi centrali)garantiti servizi essenziali e l'assistenza in ospedale. La ministra della P.A., Dadone, ha convocato per domani i sindacati sul rinnovo del contratto, ma sottolinea: "Per me il punto dovrebbe essere sulla valorizzazione del personale". Ma tra la Dadone e i sindacati c'era stato anche uno scontro verbale perchè la ministra aveva obiettato che in una situazione di emergenza sanitaria non era ammissibile parlare di aumenti di stipendi.