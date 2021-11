Psicologia: la fiducia smarrita in una conferenza dello psicoterapeuta Walter Comello al Circolo dei Lettori di Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Ansie, paure, ambiguità, delusioni ed amarezze, mai come in questo periodo sembrano amplificate dalla pandemia. E' l'incertezza del futuro a destabilizzare le già fragili certezze di una quotidianità dimezzata nelle libertà. In questo scenario sembra essere andato in crisi il valore della fiducia verso gli altri pregiudicando notevolmente i rapporti sociali. Questo importante sentimento sarà al centro della conferenza dello psicologo e psicoterapeuta Walter Comello che si terrà il prossimo 6 dicembre (ore 20,30) presso il Circolo dei Lettori di Torino.

L'accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass. - (PRIMAPRESS)