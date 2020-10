Proteste nuovo Dpcm da Napoli a Trieste. A Milano scontri con la Polizia fino a sera

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo Napoli e Roma questa sera anche Torino, Trieste e Milano sono scesi in piazza per protestare contro il Dpcm di Conte. I manifestanti, circa un centinaio, al grido di 'libertà libertà' e 'vogliamo i soldi' hanno sfilato lungo corso Buenos Aires dove hanno esploso dei petardi e, a quanto si apprende, hanno lanciato una molotov contro un'auto dei vigili urbani,che però non è stata colpita. I manifestanti si sono spostati prima da Corso Buenos Aires al Pirelli, in via Filzi,poi davanti alla Regione.A Trieste stesse scene con un centinaio di titolari di bar,ristoranti, pasticcerie, palestre e piscine hanno manifestato a Trieste contro le misure decise nei confronti delle rispettive categorie nell'ultimo Ddpm. "Non siamo untori", hanno sottolineato molti "ma lavoratori", denunciando di aver investito denaro in plexiglas, sanificazioni e altri sistemi di protezione dal Covid-19 e ora sono stati costretti a chiudere. Alcuni presenti hanno lanciato fumogeni contro la Prefettura. Colpiti anche carabinieri e giornalisti. - (PRIMAPRESS)