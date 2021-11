Proteste no vax, a Roma un migliaio di persone sfilano al Circo Massimo. Tra loro anche il medico sospeso Massimo Amici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo sabato di protesta a Roma dei No Vax e non Pass ha portato in piazza un migliaio di persone che si sono radunate al Circo Massimo. Quasi tutti i manifestanti erano senza mascherina. Si sollevano cori "libertà, libertà" e tra le bandiere tricolore spicca anche una del Regno delle due Sicilie e uno stiscione a favore di Trump. Tra i manifestanti anche medici non vax tra cui Massimo Mariano Amici, già sospeso dall'ordine. Uno scenario inquietante mentre in buona parte dell'Europa si ricorre di nuovo ai lockdown per le quote ancora basse di vaccinati e la crescita di ricoveri in terapia intensiva proprio tra i non vaccinati. - (PRIMAPRESS)