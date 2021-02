Proteste Navalny: il Cremlino respinge le voci di repressioni "è solo contrasto a manifestazioni non autorizzate"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Per l'ondata di fermi durante le manifestazioni contro la detenzione dell' oppositore russo Navalny non si può parlare di repressioni,dice il Cremlino "Non ci sono repressioni, solo misure adottate dalla polizia contro quanti violano la legge e partecipano a manifestazioni non autorizzate", spiega il portavoce Peskov. "Tali giudizi sono eccessivamente emotivi". Intanto dai portavoce del movimento di Navalny si stima che siano state fermate oltre 11 mila persone durante le proteste del 23, 31 gennaio e 2 febbraio. - (PRIMAPRESS)