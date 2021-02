Proteste Navalny: Germania, Svezia e Polonia decretano l’espulsione degli ambasciatori di Mosca

(PRIMAPRESS) - ROMA - La risposta a Mosca, dopo che questa aveva dato il benservito agli ambasciatori di Germania, Svezia e Polonia perchè avevano partecipato come osservatori alle proteste a favore di Navalny, non si è fatto attendere. I tre paesi europei hanno fatto altrettanto con i diplomatici di Moscai. "Infondata" l'espulsione di diplomatici russi. Le decisioni sono "non amichevoli e non sono che la continuazione di una serie di azioni che l'Occidente intraprende nei confronti del nostro Paese e che qualifichiamo come ingerenze nei nostri affari interni". - (PRIMAPRESS)