Proteste Francia: il venerdì nero annunciato dai sindacati contro la decisione di Macron sulle pensioni

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Secondo le anticipazioni dei sindacati impegnati nel braccio di ferro con il governo francese sulle pensioni, oggi venerdì 24 marzo la protesta sarà ancora più dura con stazioni e pompe di carburante bloccate ed i cortei che bloccheranno tutte le vie d'accesso a Parigi. Il contestato innalzamento a 64 anni dell'età pensionabile è ormai legge ma le manifestazioni proseguono in tutto il Paese con slogan: "Vi faremo cambiare idea". Black bloc ed elementi radicali hanno spaccato vetrine,assaltato supermercati e banche,durante il corteo da Piazza della Bastiglia all'Opèra.80 fermi e un centinaio di agenti feriti. Per i sindacati 3,5 mln i manifestanti in tutto il Paese (800mila a Parigi) il Governo parla di un milione e commenta la legittimità della proteste ma non della violenza che sarà condannata. Intanto sono già 271 gli arresti. - (PRIMAPRESS)