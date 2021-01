Proteste anti Biden: arrestato dalla Cia un veterano dell’esercito per induzione alla violenza sui social

(PRIMAPRESS) - USA- L'Fbi ha arrestato in Florida un veterano dell'esercito che aveva lanciato una chiamata alle armi per fermare i manifestanti trumpiani decisi a contestare Joe Biden. Daniel Baker ha messo gli agenti sulle sue tracce dopo aver scritto sui social una minaccia: "Questo è un golpe armato e possono essere fermati soltanto da una comunità armata" Il veterano, che vive a Tallahassee,era in fanteria ma fu congedato per motivi non noti.Voleva prendere i partecipanti e "torturarli per farli parlare". - (PRIMAPRESS)