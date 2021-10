Protesta no-green pass a Trieste: salta il corteo da 20 mila persone per possibili infiltrazioni BlackBlock

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - L'atteso corteo no green pass con una adesione prevista di oltre 20 mila persone,oggi non si terrà. E questa volta non è la Questura a non aver dato il permesso ai manifestanti di percorrere vie programmate ed a autorizzater ma sono gli stessi organizzatori che hanno desistito per il pericolo di infiltrazioni di Black Block provenienti da diverse parti del nord Europa. Ad alimentare la domanda di partecipazione è il solito Telegram attraverso l'invito #IostoconTrieste. E l'impennata di messaggi sulla piattaforma ha fatto riconsiderare i termini della protesta dei portuali che ora guardano all'appuntamento con il ministro Patuanelli per possibili ricomposizioni delle proteste in atto. - (PRIMAPRESS)