Protesta all'Ambasciata della Nigeria a Roma contro la mano forte del presidente Muhammad Buhari

NIGERIA - La mano forte dell'ex generale nigeriano e presidente rieletto del paese africano, Muhammad Buhari, si fa sentire con un uso eccessivo della polizia. Per questo oggi a Roma oltre un centinaio di cittadini del paese affacciato sul Golfo di Guinea ma residenti a Roma, hanno protestato davanti all'Ambasciata di Nigeria. Sui cartelloni dei manifestanti, le scritte '#EndPoliceBrutality in Nigeria'.Una protesta pacifica tra via Orazio e via Cassiodoro, sotto gli occhi della polizia in assetto antisommossa e i carabinieri. Le foto scattate dai passanti, tuttavia, hanno rilevato la mancata osservanza dell'utilizzo corretto della mascherina che era abbassata sotto il mento.