Progetto Polis di Poste Italiane per uno “sportello” innovativo nei piccoli centri. Mattarella: “È lo sviluppo fondamentale per l’Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato oggi alla "Nuvola" dell'Eur il Progetto Polis di Poste Italiane a cui ha preso parte il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Sedici milioni di cittadini vivono in Comuni sotto i 15 mila abitanti. E' un' Italia fondamentale,decisiva per il suo sviluppo e il suo equilibrio". Così il Presidente Mattarella ha commentato l'iniziativa di Poste aggiungendo che: "Il ritiro dei servizi crea disagio, incide sulla vita quotidiana", determine- rebbe "una condizione d'impoverimento del nostro Paese",sottolinea Mattarella "Le Poste hanno accompagnato l'Italia nel suo sviluppo. E' importante che si mantengano gli uffici postali, elemento di riferimento dell'identità".

Il Progetto Polis ha l'obiettivo di portando nel cuore dei piccoli centri tutti i servizi digitali e l'innovazione che vanno a surrogare in qualche modo la scomparsa di molte filiali bancarie e la creazione di uno "sportello unico” di Poste Italiane rappresenta una svolta epocale. - (PRIMAPRESS)