Procida designata Capitale della Cultura 2022

(PRIMAPRESS) - ROMA - Procida è stata proclamata la Capitale italiana della cultura per l'anno 2022. La città campana ha vinto tra 10 progetti presentati dalle città che si sono candidate. La designazione si è svolta alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Le altre città in lizza erano Ancona, Bari, Cerveteri , L'Aquila , Pieve di Soligo (Treviso), Taranto , Trapani , Verbania Lago Maggiore e Volterra. «E' un anno complicato per tutti - ha detto il ministro per i Beni Culturali e il Turismo Dario Franceschini - stiamo cercando di sostenere in ogni modo le attività culturali e turistiche e la designazione oggi della capitale italiana della cultura per il 2022 è un segnale per il futuro, la ripresa. Nel 2022 saremo tornati alla normalità e la cultura e il turismo torneranno importanti e fortissimi come lo erano prima della pandemia». «E' una grande gioia la scelta di Procida capitale della Cultura 2020 - dichiara Giovanni Sgambati, numero uno della Uil Campania - 'La cultura non isola', il suo slogan è stato premiato perchè realmente il 2022 possa essere nel bacino del Mediterraneo un punto di riferimento e soprattutto perchè si valorizzano anche le isole di piccole dimensioni. Come mondo del lavoro ci avevamo creduto e avevamo sostenuto la campagna su Procida. Di questo siamo molto felici». - (PRIMAPRESS)