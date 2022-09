Processo Zaki: settima udienza in Egitto. Potrebbe esserci ancora un rinvio

(PRIMAPRESS) - MANSURA (EGITTO) - Iniziata oggi la settima udienza a Mansura (sul delta del Nilo), del processo a carico di Patrick Zaki. Per lo studente dell'Università di Bologna, l'esito non è scontato perchè dopo i 22 mesi passati in custodia cautelare fino al dicembre scorso, rischia ancora altri cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. Le previsioni della vigilia indicavano un aggiornamento di "due o tre mesi", un rinvio che, secondo una fonte giudiziaria, servirebbe a dar tempo di maturare "una decisione politica che congeli completamente il processo e conceda a Patrick la sua totale libertà". - (PRIMAPRESS)