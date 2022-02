(PRIMAPRESS) - MANSURA (EGITTO) - L'udienza fissata per questa mattina al Tribunale di Mansura in Egitto che vede imputato lo studente Patrick Zaki, è stata rinviata. L'udienza di oggi, secondo anticipazioni, avrebbe dovuto essere decisiva per la liberazione definitiva di Patrick Zaki che al mommento è sottoposto ad una liberà vigilata nella sua abitazione. - (PRIMAPRESS)