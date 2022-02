Processo Zaki: oggi udienza al Tribunale di Mansura. Giovedì 3 in uscita la graphic novel della sua storia

(PRIMAPRESS) - MANSURA (EGITTO) - Proprio mentre oggi si attende l'udienza al tribunale di Mansura sulle sorti dello studente egiziano dell'Alma Mater di Bologna Patrick Zaki, arriva in libreria il 3 febbraio la graphic novel pubblicata da Feltrinelli Comics e con il patrocinio di Amnesty International Italia, che racconta la storia di Patrick. Una storia scritta da Laura Cappon, giornalista e attenta cronista delle vicende egiziane, e disegnata dal fumettista e attivista Gianluca Costantini, autore dell’immagine più iconica e diffusa di Patrick Zaki. Una storia a cui manca per il momento il finale che scriveranno le incerte udienze di Mansura. L’opera di graphic journalism al momento ricostruisce la storia drammatica iniziata il 7 febbraio 2020 con l’arresto dell’attivista e ricercatore egiziano e non ancora conclusa. Prima dell'udienza di questa mattina Zaki ha detto: "Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno". Lo ha scritto in italiano con un post pubblicato ieri sera su Facebook, corredato di una foto di piazza di Porta Ravegnana a Bologna, dove ai piedi delle Due Torri c'è proprio il manifesto con il suo ritratto realizzato da Costantini, che recita: "Freedom for Patrick Zaki". Lo scatto, come precisa lo stesso giovane ricercatore, è di Iustina Mocanu del gruppo di Amnesty Bologna. - (PRIMAPRESS)