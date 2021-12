Processo Zaki: iniziata l'udienza al Tribunale di Mensura in Egitto. La solidarietà dell'Italia al giovane studente

(PRIMAPRESS) - MANSURA (EGITTO) - "Bene, bene, grazie": così Patrick Zaki ha risposto dalla gabbia degli imputati del tribunale di Mansura al diplomatico italiano Michele Quaroni che gli chiedeva come stesse. Il diplomatico ha potuto parlare brevemente a Zaki, prima dell'inizio del processo ora in corso, per portargli la vicinanza delle istituzioni italiane e Patrick ha ringraziato per quello che l'Italia e l'Ambasciata stanno facendo per lui. Il nostro diplomatico prima dell'udienza ha anche parlato con i familiari del giovane, - (PRIMAPRESS)