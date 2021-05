Processo Ruby Ter, nessuno stralcio per la posizione di Berlusconi ma rinvio dell'udienza all'8 settembre

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Tribunale di Milano ha deciso di non separare temporaneamente, come chiesto dai Pm, la posizione di Silvio Berlusconi da quella degli altri imputati nel processo Ruby ter. Quindi il processo andrà avanti per tutti gli imputati, con rinvio dell' udienza all'8 settembre.Per i giudici è "necessaria la trattazione unitaria del processo, dovendosi ritenere che la separazione comporti un aumento" dei tempi del procedimento.Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano:Berlusconi ha "pluripatologie",forse servirà perizia. - (PRIMAPRESS)