Processo Ruby ter: i pm verso un rinvio per le condizioni di salute di Berlusconi

I certificati medici presentati dai legali di Silvio Berlusconi per il processo Ruby Ter, parlano chiaro dello stato di salute fragile del leader di Forza Italia. "Crediamo che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa, come dicono i certificati medici". Lo ha detto la pm Siciliano,nel processo Ruby ter, a Milano. Chiede dunque che la posizione del leader di FI venga stralciata "temporaneamente" da quella degli altri imputati. Il processo così proseguirebbe per gli altri 28 imputati, "che hanno diritto a un processo in tempi ragionevoli,perché questo sta durando tantissimo", spiega. D'accordo la difesa di Berlusconi. Rinviata al 26/5 udienza per la decisione.