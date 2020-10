Processo Ruby: l'udienza slitta al 16 novembre per le consizioni di salute di Berlusconi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di un rinvio del processo per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute avanzata dalla difesa di Silvio Berlusconi, imputato nel Rubi ter. Il legale dell'ex premier ha presentato documentazione medica per attestare che le condizioni di salute del suo assistito, 84enne, non consentono ancora la ripresa della vita ordinaria. Berlusconi di recente è guarito dal Covid. L'udienza è stata aggiornata al 16 novembre prossimo. - (PRIMAPRESS)