Processo Open, Renzi: “Finalmente dopo il processo sui media arriva quello nelle aule”

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La Procura di Firenze ha rinviato a giudizio Matteo Renzi per il caso della Fondazione Open con cui l'esponente di Italia Viva avrebbe avuto finanziamenti ritenuti sospetti. Renzi: "Finalmente inzia il processo nella aule e non solo sui media". Così il leader di Iv Renzi, a proposito del rinvio a giudizio per lui e altri 10 indagati nell' inchiesta. "E' stata fissata al 4 aprile l'udienza preliminare. Un atto scontato e ampiamente atteso,che arriva dopo anni",sottolinea. "I cittadini potranno rendersi conto della fragilità delle accuse e dei metodi scandalosi della Procura". E denuncia i magistrati Creazzo, Turco, Nastasi per diverse violazioni. - (PRIMAPRESS)