Processo Open Arms: "L'approdo della nave fu decisione dell'Esecutivo". Udienza rinviata al 20 marzo

(PRIMAPRESS) - PALERMO - "Il divieto di approdo della nave della ong Open Arms non fu una decisione individuale di Salvini, ma dell'intero Esecutivo".Questa la tesi di Giulia Bongiorno,legale di Salvini, all'udienza preliminare in corso a Palermo dove il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato l'approdo della nave con un gruppo di migranti soccorsi Il pm ha chiesto al Gup di rettificare il numero dei migranti sequestrati, non 107bensì 147. L'udienza è stata poi rinviata al 20 marzo. - (PRIMAPRESS)