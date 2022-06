Processo morte Willy Duarte, i Pm: “Impulso violento” dei fratelli Bianchi. La sentenza il 4 luglio

(PRIMAPRESS) - VELLETRI (ROMA) - I fratelli Bianchi hanno dato "sfogo al loro impulso violento, approcciandosi alla folla con il solo intento di ledere e non recedendo dal proprio proposito criminoso nonostante i tentativi" di alcuni presenti "di spiegare come non vi fosse assolutamente la necessità di adoperare violenza". Sono gli stralci di quanto si legge nelle repliche dei pm della Procura di Velletri, che sono state depositate nei giorni scorsi, nell'ambito del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. La sentenza è attesa per il 4 luglio a Frosinone. - (PRIMAPRESS)