Processo Epstein: l’ereditiera Ghislaine Maxwell condannata dal tribunale federale di NYC

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Una giuria del tribunale federale di New York ha dichiarato Ghislaine Maxwell colpevole di cinque dei sei capi d'accusa relativi al suo ruolo negli abusi sessuali di Jeffrey Epstein su ragazze minorenni tra il 1994 e il 2004.

Maxwell, 60 anni, è stata riconosciuto colpevole di cinque accuse federali: traffico sessuale di un minore, trasporto di un minore con l'intento di impegnarsi in attività sessuali criminali e tre capi di imputazione correlati di cospirazione.

È stata assolta, invece, dall'accusa di aver indotto un minore per compiere atti sessuali illegali. Maxwell, che ora rischia fino a 65 anni di carcere, non ha mostrato alcuna reazione alla lettura dei verdetti. Il giudice Alison Nathan non ha fissato una data di condanna.

"La strada per la giustizia è stata troppo lunga. Ma oggi giustizia è stata fatta", ha detto in una nota il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. "Voglio elogiare il coraggio delle ragazze - ora donne adulte - che sono uscite dall'ombra e sono entrate in aula. Il loro coraggio e la volontà di affrontare il loro aggressore hanno reso possibile questo caso e il risultato di oggi".

Tutto era iniziato dalle denucie di violenza di alcune giovani ragazze nei confronti dell'imprenditore miliardario newyorkese Jeffrey Epstein che per queste accuse fu condannato ed imprigionato nel Metrpolitan Correctional Center di New York dove il 10 agosto 2019, si è tolto la vita impiccandosi..

