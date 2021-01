Processo Cucchi: la Procura chiede la conferma di due condanne in Appello per i carabinieri Di Bernardo e D'alessandro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel processo d'appello a 4 carabinieri per la morte di Stefano Cucchi, il pg ha chiesto la conferma di 2 condanne per l'omicidio preterintenzionale, una condanna per falso e una assoluzione. Per Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro,accusati del pestaggio e condannati in primo grado a 12 anni,il Pg Cavallone ha chiesto la pena a 13 anni. Per il maresciallo Roberto Mandolini ha chiesto 4,5 anni, contro i 3,5 anni del primo grado, mentre per Francesco Tedesco, le cui dichiarazioni hanno fatto luce sul caso,ha chiesto l'assoluzione. - (PRIMAPRESS)