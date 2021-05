Primo Maggio, 150 identificati nel corteo No Tav non autorizzato a Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Identificati 150 manifestanti a Torino per aver partecipato al corteo No Tav e centri sociali per il Primo maggio. Saranno sanzionati per violazione delle norme anti-Covid, mentre sarà denunciato per resistenza chi ha preso parte agli scontri con le forze dell'ordine, tentando di raggiungere il Municipio. Alla fine del corteo da Piazza Vittorio a Piazza Castello, sono state lanciate uova contro un fast food di McDonald's, mentre sulla piazza è comparsa una ghigliottina con fantocci di Draghi,Landini e Letta. - (PRIMAPRESS)