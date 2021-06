Primarie Pd: vincono Gualtieri a Roma e Lepore a Bologna con affluenza calcolata di 45 mila persone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le primarie a Roma e Bologna scelgono rispettivamente i candidati Roberto Gualtieri e Matteo Lepore. A confermarlo è il segretario Pd Enrico Letta, che si è dichiarato soddisfatto dell'affluenza. "Abbiamo avuto ragione a non aver paura a fare le primarie - sottolinea Letta - perché il popolo di centrosinistra è con noi".

Nella Capitale il dato segnalato dallo stesso Pd è di 45 mila persone che hanno votato, tra elettori in presenza e on line, per le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco. Nel 2016, alle ultime primarie capitoline, i votanti erano stati 43 mila. L'ex ministro del governo Conte, Roberto Gualtieri è risultato il primo per preferenze come da previsioni seguito a molta distanza da Caudo, Battaglia, Ciani, Fassina, Zevi e Grancio. - (PRIMAPRESS)