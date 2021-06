Primarie Pd, Letta: “Soddisfatto per l’affluenza”. Cacciari: “Altro che primarie c’è bisogno di un congresso”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta si dichiara soddisfatto dell’affluenza per le primarie del popolo progressista svoltesi oggi a Roma e Bologna. Quali sono le indicazioni emerse dalla consultazione si saprà in tarda serata. Intanto le primarie così come si sono presentate a Roma hanno lasciato uno strascico di proteste. Massimo Cacciari è stato scettico sin dal primo momento spiegando che i problemi del Pd non si risolvono con queste primarie ma con un vero e proprio congresso della sinistra. Ma il congresso evidentemente fa paura, più facile trovare candidati che cercano di trovarsi uno spazio elettorale facendo leva su pochi e fragili accordi. - (PRIMAPRESS)