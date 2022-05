Primarie Camera Usa, i repubblicani di Trump: vincono in Virginia e Herbster in Nebraska sfida un’accusa sessuale

(PRIMAPRESS) - VIRGINIA (USA) - Donald Trump si conferma sempre più come il leader dei Repubblicani. In West Virginia, dove si sono chiuse le primarie di partito per la Camera, il candidato sostenuto da Trump si è aggiudicato la corsa con ampio margine. Quando le proiezioni sono arrivate al 65% dei seggi, secondo i dati della Cnn,Alex Mooney è accreditato col 52,4% dei consensi,rispetto a David McKinley, fermo al 37,8. Si attendono i risultati delle primarie in Nebraska dove è dato in vantaggio un altro candidato sostenuoto da Trump, Charles Herbster. - (PRIMAPRESS)