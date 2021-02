Prima Giornata nazionale dei Camici Bianchi, a distanza di un anno dalla scoperta del "paziente uno" affetto da Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci celebra oggi la prima Giornata Nazionale dei Camici Bianchi, istituita per onorare il grande lavoro, impegno e sacrificio del personale medico e sanitario nel corso della pandemia da coronavirus. Un disegno di legge della presidente del Senato, Alberti Casellati è stato fondamentale per l’istituzione della giornata che ricorre ad un anno dal primo paziente di Codogno nella Bassa Lodigiana. Fu Annalisa Malara, il medico anestesista dell’Ospedale di Codogno ad individuare il “paziente uno” quando non si conosceva ancora ciò che sarebbe avvenuto da lì a poco con la diffusione della pandemia. Alla giornata dei “camici bianchi” è dedicata la trasmissione “Frontiere” in onda oggi alle 16.30 su Rai3, condotto da Franco Di Mare. - (PRIMAPRESS)