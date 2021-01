Prigionia Navalny: nuove proteste per la liberazione dell'attivista politico. Oggi 261arresti in 15 città

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Nuove proteste in Russia per chiedere la liberazione di Alexei Navalny, l'oppositore del presidente Putin in carcere da 2 settimane.Secondo organi di monitoraggio indipendenti la polizia ha già arrestato 261 persone in 15 città. La mobilitazione più grande è attesa a Mosca, dove la polizia ha chiuso 7 stazioni della metro.Le autorità minacciano conseguenze penali per chi scenderà in piazza. Diverse personalità vicine a Navalny, dal fratello Oleg all'avvocato Lyubov Sobol, sono ai domiciliari. In carcere la portavoce, Kira Yarmysh. - (PRIMAPRESS)