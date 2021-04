Prigionia Navalny: la figlia dell’attivista lancia l’allarme sul suo stato di salute “È ammalato”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La figlia dell'oppositore russo Alexey Navalny ha rivolto un appello per farlo visitare da un medico. "Consentite a un dottore di far visitare il mio papà",ha scritto su Twitter.La ragazza, 20 anni, che studia a università di Santford, in California,si dice "molto preoccupata". La portavoce del noto oppositore di Putin,ieri,ha detto:"Alexey sta morendo.E' una questione di giorni".E'malato e in sciopero della fame,rischia un arresto cardiaco "da un momento all'altro",hanno sostenuto medici a lui vicini, chiedendo di poterlo visitare. - (PRIMAPRESS)