Prigionia Navalny: gli Usa decidono sanzioni per 7 alti funzionari russi

(PRIMAPRESS) - USA - Annunciate sanzioni contro 7 alti funzionari russi per l'avvelenamento e l'arresto dell'oppositore di Putin, Navalny. Sono le sanzioni decise dagli USA "in stretta collaborazione con i nostri partner Ue" e sono "un chiaro segnale" inviato a Mosca, spiegano gli Usa, che ribadiscono "l'appello per una liberazione immediata e senza condizioni di Alexei Navalny". Secondo fonti della Casa Bianca, le sanzioni sono il primo di diverse decisioni "per rispondere a numerose azioni destabilizzanti". - (PRIMAPRESS)