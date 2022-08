Prezzo del gas oltre 300 euro per megawattora. Le reazioni delle organizzazioni confindustriali e del commercio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il prezzo del gas vola oggi, 25 agosto, a 316.995 megawattora mentre ieri era a 295. Un costo insostenibile che oggi ha fatto scattare le reazioni delle organizzazioni confindustriali e del commercio. Ma come funziona il mercato del gas? Il TTF (Title Transfer Facility) è il mercato virtuale per lo scambio del gas naturale con sede in Olanda ed è uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa. È l'andamento della borsa di scambio a determinare le oscillazioni del prezzo che non sono esenti da speculazioni finanziarie. È per questo che il dibattito su un tetto al prezzo del gas si è fatto determinante ma se gestito a livello europeo. - (PRIMAPRESS)