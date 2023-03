Prezzi carburante: domani in Aula del Senato il provvedimento da convertire in legge sulla trasparenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 7 marzo torna nell'Aula del Senato, il provvedimento che dodrà essere convertito in legge relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti e per il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi. In sostanza gli strumenti di cui si potrà servire il Garante sarà una Commissione di vigilanza di "allerta rapida" per individuare eventuali violazioni. I gestori degli impuanti dovranno esporre oltre ai prezzi di vendita dei carburanti, anche il prezzo medio. Inoltre si avrà il rafforzamento delle sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi sulle comunicazioni e sulla pubblicità dei prezzi. - (PRIMAPRESS)